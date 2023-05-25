СБУ повідомляє, що запобігла диверсії на залізниці під Авдіївкою та показала агента ФСБ, який готував підрив залізничних колій.

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За підсумками багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив залізничної колії на Авдіївському напрямку, заявила спецслужба.

Завербований росіянами агент повинен був забрати вибухівку зі схованки та встановити її для підриву залізничного полотна.

Затриманий – працівник залізничної станції Українськ, якого ФСБ завербувала у березні 2023 року. Він потрапив у поле зору розвідки через те, що залишав коментарі на підтримку РФ у російських соцмережах. Як "тестові завдання" завербований передавав окупантам місця розташування Сил оборони на Авдіївському напрямку, а потім йому через посередника було доручено здійснення диверсії.

У затриманого вилучено мобільний телефон зі свідченнями його співпраці з країною-агресором.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану. У разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує довічне ув'язнення.

19 травня 2023 року СБУ заявила, що у Чернівцях затримала російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників.

23 травня у Черкасах СБУ затримала агента ГРУ, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військових.

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