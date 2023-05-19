СБУ: В Чернівцях російський агент шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та ДПСУ – фото, відео

У Чернівцях затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки України та прикордонників і є агентом головного управління генштабу збройних сил Росії. Про це повідомили в СБУ.

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Як зазначають правоохоронці, він збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України.

"Передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині", – поінформували у Службі безпеки.

Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкта.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету.

"Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники". Таким чином у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки", – розповіли правоохоронці.

Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора.

У СБУ вказали, що, перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки "куратора" щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів.

"Невдовзі фігурант отримав нове завдання: повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Насправді метою "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом", – поінформували в Службі безпеки.

Правоохоронці додали, що агент також передавав росіянам координати транспортних мостів, локації логістичних центрів і пунктів зберігання гумдопомоги, а за кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому грошову "винагороду".

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти України.

Слідчі повідомили російському агенту про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

18 травня 2023 року Служба безпеки заявила, що викрила ще одного агента ФСБ РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя.

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