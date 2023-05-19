СБУ: В Чернівцях російський агент шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та ДПСУ – фото, відео
У Чернівцях затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки України та прикордонників і є агентом головного управління генштабу збройних сил Росії. Про це повідомили в СБУ.
Як зазначають правоохоронці, він збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України.
"Передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині", – поінформували у Службі безпеки.
Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкта.
За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету.
"Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники". Таким чином у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки", – розповіли правоохоронці.
Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора.
У СБУ вказали, що, перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки "куратора" щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів.
"Невдовзі фігурант отримав нове завдання: повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Насправді метою "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом", – поінформували в Службі безпеки.
Правоохоронці додали, що агент також передавав росіянам координати транспортних мостів, локації логістичних центрів і пунктів зберігання гумдопомоги, а за кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому грошову "винагороду".
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти України.
Слідчі повідомили російському агенту про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
- 18 травня 2023 року Служба безпеки заявила, що викрила ще одного агента ФСБ РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя.
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