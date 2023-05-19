СБУ: В Черновцах российский агент шпионил за подразделениями Сил обороны – фото, видео
В Черновцах задержали агента главного управления генштаба вооруженных сил России, который, по данным правоохранителей, шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности Украины и пограничников. Об этом сообщили в СБУ.
Как отмечают правоохранители, он собирал для оккупантов разведданные о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.
"Прежде всего врага интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций в Харьковской области и на Буковине", – проинформировали в Службе безопасности.
Сотрудники СБУ задержали российского агента в Черновцах во время проведения скрытой фотофиксации военного объекта.
По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, который в 2021 году переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета.
"После начала полномасштабного вторжения он начал активно распространять прокремлевские нарративы на своей странице в запрещенной соцсети "Одноклассники". Таким образом, в феврале этого года мужчина попал в поле зрения российской военной разведки", – рассказали правоохранители.
Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ, который предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.
В СБУ указали, что, находясь в Харькове, вражеский агент выполнял указания "куратора" по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений, а также передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.
"Вскоре фигурант получил новую задачу: вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. На самом деле целью "поездки" было шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом", – проинформировали в Службе безопасности.
Правоохранители добавили, что агент также передавал россиянам координаты транспортных мостов, локации логистических центров и пунктов хранения гумпомощи, а за каждую выполненную задачу оккупанты обещали ему денежное "вознаграждение".
В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Следователи сообщили российскому агенту о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
- 18 мая 2023 года Служба безопасности заявила, что разоблачила еще одного агента ФСБ РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожья.
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