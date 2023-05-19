СБУ: В Черновцах российский агент шпионил за подразделениями Сил обороны – фото, видео

В Черновцах задержали агента главного управления генштаба вооруженных сил России, который, по данным правоохранителей, шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности Украины и пограничников. Об этом сообщили в СБУ.

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Как отмечают правоохранители, он собирал для оккупантов разведданные о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.

"Прежде всего врага интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций в Харьковской области и на Буковине", – проинформировали в Службе безопасности.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в Черновцах во время проведения скрытой фотофиксации военного объекта.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, который в 2021 году переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета.

"После начала полномасштабного вторжения он начал активно распространять прокремлевские нарративы на своей странице в запрещенной соцсети "Одноклассники". Таким образом, в феврале этого года мужчина попал в поле зрения российской военной разведки", – рассказали правоохранители.

Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ, который предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.

В СБУ указали, что, находясь в Харькове, вражеский агент выполнял указания "куратора" по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений, а также передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.

"Вскоре фигурант получил новую задачу: вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. На самом деле целью "поездки" было шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом", – проинформировали в Службе безопасности.

Правоохранители добавили, что агент также передавал россиянам координаты транспортных мостов, локации логистических центров и пунктов хранения гумпомощи, а за каждую выполненную задачу оккупанты обещали ему денежное "вознаграждение".

В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Следователи сообщили российскому агенту о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

18 мая 2023 года Служба безопасности заявила, что разоблачила еще одного агента ФСБ РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожья.

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