СБУ: Клирик УПЦ МП освящал российских захватчиков во время оккупации Изюма – фото

В Харьковской области разоблачили клирика Украинской православной церкви Московского патриархата, который, по данным правоохранителей, освящал российских захватчиков во время оккупации Изюма. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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"Во время временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей", – указали в СБУ.

Как отметили правоохранители, фигурант заявлял, что местная религиозная община подчиняется исключительно Русской православной церкви.

"В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать "гумпомощь" на оккупированную часть региона. В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к захватчикам", – рассказали в Службе безопасности.

По информации СБУ, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, которые приезжали в захваченный в то время Изюм, а в своих комментариях дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по статье об оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

12 мая 2023 года митрополит УПЦ Московского патриархата, эксглава Кировоградской епархии Иосаф и его секретарь получили приговоры суда за разжигание межрелигиозной розни.

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