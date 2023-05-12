UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-митрополит УПЦ МП и его секретарь получили сроки за разжигание межрелигиозной розни

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 14:18
Экс-митрополит УПЦ МП и его секретарь получили сроки за разжигание межрелигиозной розни - Фото
Кирилл и Иосаф (фото — СПЖ)

Бывший митрополит УПЦ Московского патриархата, экс-глава Кировоградской епархии Иосаф и его секретарь получили приговоры суда за разжигание межрелигиозной розни. Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Служба безопасности.

Районный суд Кропивницкого вынес приговор Иосафу и его секретарю.

Они признаны виновными в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Осужденным назначено наказание – по три года лишения свободы с испытательным сроком два года. Также запрещено в течение года занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

Прокуроры в суде доказали, что митрополит УПЦ МП и его секретарь публично одобряли захват территории Украины, разжигали межрелигиозную рознь в регионе в пользу России.

По их указанию в церквях прихожанам раздавали вражескую пропагандистскую литературу, напечатанную в России.

Как отмечается, при назначении наказания суд учел признание вины представителями духовенства и сотрудничество со следствием.

  • 31 октября 2022 года СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области, нашла российскую пропаганду.
  • По данным соцопроса, опубликованным 8 мая 2023 года, более 50% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину. 

Читайте также: Епифаний: Если попы из УПЦ МП хотят перейти в ПЦУ, их должны проверить на русофильство

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаупц мпрелигияцерковь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 