Экс-митрополит УПЦ МП и его секретарь получили сроки за разжигание межрелигиозной розни

Бывший митрополит УПЦ Московского патриархата, экс-глава Кировоградской епархии Иосаф и его секретарь получили приговоры суда за разжигание межрелигиозной розни. Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Служба безопасности.

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Районный суд Кропивницкого вынес приговор Иосафу и его секретарю.

Они признаны виновными в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Осужденным назначено наказание – по три года лишения свободы с испытательным сроком два года. Также запрещено в течение года занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

Прокуроры в суде доказали, что митрополит УПЦ МП и его секретарь публично одобряли захват территории Украины, разжигали межрелигиозную рознь в регионе в пользу России.

По их указанию в церквях прихожанам раздавали вражескую пропагандистскую литературу, напечатанную в России.

Как отмечается, при назначении наказания суд учел признание вины представителями духовенства и сотрудничество со следствием.

31 октября 2022 года СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области, нашла российскую пропаганду.

По данным соцопроса, опубликованным 8 мая 2023 года, более 50% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину.

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