Епифаний: Если попы из УПЦ МП хотят перейти в ПЦУ, их должны проверить на русофильство
Если священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата хотят перейти в Православную церковь Украины, их должны проверить на русофильство. Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний, передают Волынские новости.
"Если священник не проповедовал открыто идеологию "русского мира", не запятнал себя этой идеологией, то, конечно, мы принимаем его", – сказал он.
По словам владыки, проверяется это "очень легко" – по словам общины.
Если община решает перейти с УПЦ МП в ПЦУ и священник поддерживает инициативу, это, говорит Епифаний, свидетельствует о том, что он патриот Украины, хотя и в рядах МП.
В то же время те священнослужители, которые преследуют цель перейти в ПЦУ, но в свое время проповедовали российскую идеологию и имели русские паспорта, должны отказаться от этого.
"Я вижу и слышу, что украинское общество заботится об этом. Поэтому мы будем проверять, делать все для того, чтобы такие люди, придя в украинскую церковь, не разрушали ее изнутри", – заявил владыка.
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