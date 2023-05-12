Епифаний: Если попы из УПЦ МП хотят перейти в ПЦУ, их должны проверить на русофильство

Если священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата хотят перейти в Православную церковь Украины, их должны проверить на русофильство. Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний, передают Волынские новости.

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"Если священник не проповедовал открыто идеологию "русского мира", не запятнал себя этой идеологией, то, конечно, мы принимаем его", – сказал он.

По словам владыки, проверяется это "очень легко" – по словам общины.

Если община решает перейти с УПЦ МП в ПЦУ и священник поддерживает инициативу, это, говорит Епифаний, свидетельствует о том, что он патриот Украины, хотя и в рядах МП.

В то же время те священнослужители, которые преследуют цель перейти в ПЦУ, но в свое время проповедовали российскую идеологию и имели русские паспорта, должны отказаться от этого.

"Я вижу и слышу, что украинское общество заботится об этом. Поэтому мы будем проверять, делать все для того, чтобы такие люди, придя в украинскую церковь, не разрушали ее изнутри", – заявил владыка.

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