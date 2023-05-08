Большинство украинцев считают деятельность УПЦ МП причастной к российской агрессии – опрос
Более 50% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса фонда Демократические инициативы.
По состоянию на март 2023 года, когда украинское общество выступало против деятельности УПЦ МП, а Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры, более 50% респондентов по всей Украине выразили уверенность, что московский патриарх является фактором, который способствовал российскому вторжению.
В то же время 18%, в зависимости от региона, с этим не согласились.
Больше всего сторонников такого тезиса среди жителей западной части страны: 60% согласны с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российской агрессии против Украины.
В центральной части — 35%, на востоке — 31% и на юге — 27% согласных с тем, что московский патриархат внес свой вклад в войну России против Украины.
Опрос проведен 23-30 марта 2023 года за счет пожертвований в рамках проекта Sustainability4Ukraine методом личного интервью во всех областях, за исключением оккупированной территории и районов боевых действий. Опрошены 2017 граждан в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность выборки не превышает 2,3%.
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