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СБУ: Клірик УПЦ МП освячував російських загарбників під час окупації Ізюма – фото

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 16:10
СБУ: Клірик УПЦ МП освячував російських загарбників під час окупації Ізюма – фото - Фото
СБУ викрила клірика УПЦ МП (Фото: Служби безпеки України)

У Харківській області викрили клірика Української православної церкви Московського патріархату, який, за даними правоохоронців, освячував російських загарбників під час окупації Ізюма. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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"Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів", – вказали в СБУ.

Як зазначили правоохоронці, також фігурант заявляв, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно Російській православній церкві.

"У зв'язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. Надалі фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників", – розповіли в Службі безпеки.

За інформацією СБУ, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма, а у своїх коментарях дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за статтею про виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

  • 12 травня 2023 року митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Іосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Дивіться відео: СБУ заявила, що затримала на гарячому агента ФСБ

Олег Васьків
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