СБУ: Клірик УПЦ МП освячував російських загарбників під час окупації Ізюма – фото

У Харківській області викрили клірика Української православної церкви Московського патріархату, який, за даними правоохоронців, освячував російських загарбників під час окупації Ізюма. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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"Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів", – вказали в СБУ.

Як зазначили правоохоронці, також фігурант заявляв, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно Російській православній церкві.

"У зв'язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. Надалі фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників", – розповіли в Службі безпеки.

За інформацією СБУ, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма, а у своїх коментарях дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за статтею про виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

12 травня 2023 року митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Іосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

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