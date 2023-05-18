СБУ: Клірик УПЦ МП освячував російських загарбників під час окупації Ізюма – фото
У Харківській області викрили клірика Української православної церкви Московського патріархату, який, за даними правоохоронців, освячував російських загарбників під час окупації Ізюма. Про це повідомили у Службі безпеки України.
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"Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів", – вказали в СБУ.
Як зазначили правоохоронці, також фігурант заявляв, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно Російській православній церкві.
"У зв'язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. Надалі фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників", – розповіли в Службі безпеки.
За інформацією СБУ, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма, а у своїх коментарях дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.
Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за статтею про виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
- 12 травня 2023 року митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Іосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
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