У Черкасах затримали російського агента під час коригування ворожого удару по місту, пише СБУ: фото

У Черкасах затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, збирав розвіддані про місця базування й переміщення українських військових і систем протиповітряної оборони та є агентом головного управління генерального штабу ЗС РФ. Про це повідомили в СБУ.

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"Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонської області, що на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу в війні проти України", – зазначили у спецслужбі.

Як вказують правоохоронці, на нього через месенджер вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з "пропозицією" негласної співпраці.

В СБУ інформують, що за вказівкою представника ГРУ фігурант прибув у Черкаську область як переселенець і збирав дані про місця розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури.

"Його цікавили локації систем ППО, військових шпиталів, заводів, мостів і дамб. Отримані відомості агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій із підтверджувальними фото. Розвіддані потрібні були їм для коригування повторних повітряних ударів по території регіону", – підкреслили в Службі безпеки.

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Контррозвідники СБУ заарештували чоловіка у Черкасах під час фотофіксації ним українського об'єкта критичної інфраструктури та передачі відповідного "звіту" до російської воєнної розвідки.

Під час затримання було виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожого завдання, додали в СБУ.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує довічний термін.

19 травня 2023 року СБУ заявила, що у Чернівцях затримала російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників.

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