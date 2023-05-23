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СБУ: В Черкассах задержали агента ГРУ во время корректировки вражеского удара по городу

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 12:02
СБУ: В Черкассах задержали агента ГРУ во время корректировки вражеского удара по городу - Фото
СБУ задержала российского агента (Фото: Службы безопасности)

В Черкассах задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем противовоздушной обороны и является агентом главного управления генерального штаба ВС РФ. Об этом сообщили в СБУ.

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"Злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсонской области, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", – отметили в спецслужбе.

Как указывают правоохранители, на него через мессенджер вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с "предложением" негласного сотрудничества.

В СБУ информируют, что по указанию представителя ГРУ фигурант прибыл в Черкасскую область как переселенец и собирал данные о местоположениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры.

"Его интересовали локации систем ПВО, военных госпиталей, заводов, мостов и дамб. Полученные сведения агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с подтверждающими фото. Разведданные потребовались им для корректировки повторных воздушных ударов по территории региона", – подчеркнули в Службе безопасности.

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Контрразведчики СБУ арестовали мужчину в Черкассах во время фотофиксации им украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" в российскую военную разведку.

Во время задержания был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеской задачи, добавили в СБУ.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненный срок.

  • 19 мая 2023 года СБУ заявила, что в Черновцах задержала российского агента, который шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности и пограничников.
Олег Васькив
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