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СБУ: TikTok-блогер отрицал агрессию России и устраивал провокации в Киево-Печерской лавре

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22.05.2023, 13:01
СБУ: TikTok-блогер отрицал агрессию России и устраивал провокации в Киево-Печерской лавре - Фото
СБУ объявила подозрение TikTok-блогеру (Фото: Службы безопасности)

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении TikTok-блогеру, который, по данным правоохранителей, отрицал вооруженную агрессию России и устраивал провокации в Киево-Печерской лавре. Об этом заявили в СБУ.

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В Службе безопасности отметили, что фигурант – 46-летний житель столицы.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах проинформировал, что подозреваемым является Виктор Щербина, 1976 г. р.

"На собственной странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины", – указали в СБУ.

По данным следствия, фигурант также активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

"Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей. Кроме того, безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны", – добавили в Службе безопасности.

Во время обыска по адресу проживания тиктокера правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

  • 18 мая 2023 года СБУ заявила, что разоблачила еще одного агента ФСБ РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожья.

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Олег Васькив
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