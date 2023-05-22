СБУ: TikTok-блогер отрицал агрессию России и устраивал провокации в Киево-Печерской лавре

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении TikTok-блогеру, который, по данным правоохранителей, отрицал вооруженную агрессию России и устраивал провокации в Киево-Печерской лавре. Об этом заявили в СБУ.

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В Службе безопасности отметили, что фигурант – 46-летний житель столицы.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах проинформировал, что подозреваемым является Виктор Щербина, 1976 г. р.

"На собственной странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины", – указали в СБУ.

По данным следствия, фигурант также активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

"Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей. Кроме того, безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны", – добавили в Службе безопасности.

Во время обыска по адресу проживания тиктокера правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

18 мая 2023 года СБУ заявила, что разоблачила еще одного агента ФСБ РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожья.

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