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СБУ: TikTok-блогер заперечував агресію РФ та влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі – фото

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 13:01
СБУ: TikTok-блогер заперечував агресію РФ та влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі – фото - Фото
СБУ оголосила підозру TikTok-блогеру (Фото: Служби безпеки)

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру TikTok-блогеру, який, за даними правоохоронців, заперечував збройну агресію Росії та влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі. Про це заявили в СБУ.

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У Службі безпеки зазначили, що фігурант - 46-річний мешканець столиці.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах поінформував, що підозрюваним є Віктор Щербина, 1976 р. н.

"На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України", – вказали у СБУ.

За даними слідства, фігурант також брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

"Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, безпідставно звинувачував українських захисників у розв'язанні війни", – додали у Службі безпеки.

Під час обшуку за адресою проживання тіктокера правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в запереченні збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

  • 18 травня 2023 року СБУ заявила, що викрила ще одного агента ФСБ РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя.

Читайте також: СБУ: В Чернівцях російський агент шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та ДПСУ

Олег Васьків
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