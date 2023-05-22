СБУ: TikTok-блогер заперечував агресію РФ та влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі – фото

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру TikTok-блогеру, який, за даними правоохоронців, заперечував збройну агресію Росії та влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі. Про це заявили в СБУ.

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У Службі безпеки зазначили, що фігурант - 46-річний мешканець столиці.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах поінформував, що підозрюваним є Віктор Щербина, 1976 р. н.

"На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України", – вказали у СБУ.

За даними слідства, фігурант також брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

"Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, безпідставно звинувачував українських захисників у розв'язанні війни", – додали у Службі безпеки.

Під час обшуку за адресою проживання тіктокера правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в запереченні збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

18 травня 2023 року СБУ заявила, що викрила ще одного агента ФСБ РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя.

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