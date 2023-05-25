СБУ сообщает, что предотвратила диверсию на железной дороге под Авдеевкой и показала агента ФСБ, который готовил подрыв железнодорожных путей.
По итогам многоэтапной спецоперации задержан агент ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути на Авдеевском направлении, заявила спецслужба.
Завербованный россиянами агент должен был забрать взрывчатку из тайника и установить ее для подрыва железнодорожном полотне.
Задержанный – работник железнодорожной станции Украинск, которого ФСБ завербовала в марте 2023 года. Он попал в поле зрения разведки из-за того, что оставлял комментарии в поддержку РФ в российских соцсетях. В качестве "тестовых заданий" завербованный передавал оккупантам места расположения Сил обороны на Авдеевском направлении, а затем ему через посредника было поручено осуществление диверсии.
У задержанного изъят мобильный телефон со свидетельствами его сотрудничества со страной-агрессором.
Задержанному сообщено о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.
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- 23 мая в Черкассах СБУ задержала агента ГРУ, который собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных.
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