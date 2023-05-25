СБУ сообщает, что предотвратила диверсию на железной дороге под Авдеевкой и показала агента ФСБ, который готовил подрыв железнодорожных путей.

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По итогам многоэтапной спецоперации задержан агент ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути на Авдеевском направлении, заявила спецслужба.

Завербованный россиянами агент должен был забрать взрывчатку из тайника и установить ее для подрыва железнодорожном полотне.

Задержанный – работник железнодорожной станции Украинск, которого ФСБ завербовала в марте 2023 года. Он попал в поле зрения разведки из-за того, что оставлял комментарии в поддержку РФ в российских соцсетях. В качестве "тестовых заданий" завербованный передавал оккупантам места расположения Сил обороны на Авдеевском направлении, а затем ему через посредника было поручено осуществление диверсии.

У задержанного изъят мобильный телефон со свидетельствами его сотрудничества со страной-агрессором.

Задержанному сообщено о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

19 мая 2023 года СБУ заявила, что в Черновцах задержала российского агента, который шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности и пограничников.

23 мая в Черкассах СБУ задержала агента ГРУ, который собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных.

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