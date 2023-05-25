UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ поймала агента РФ, который готовил диверсию на железной дороге под Авдеевкой – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 12:23
Фото - СБУ
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

СБУ сообщает, что предотвратила диверсию на железной дороге под Авдеевкой и показала агента ФСБ, который готовил подрыв железнодорожных путей.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

 

По итогам многоэтапной спецоперации задержан агент ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути на Авдеевском направлении, заявила спецслужба. 

Завербованный россиянами агент должен был забрать взрывчатку из тайника и установить ее для подрыва железнодорожном полотне.

Задержанный – работник железнодорожной станции Украинск, которого ФСБ завербовала в марте 2023 года. Он попал в поле зрения разведки из-за того, что оставлял комментарии в поддержку РФ в российских соцсетях. В качестве "тестовых заданий" завербованный передавал оккупантам места расположения Сил обороны на Авдеевском направлении, а затем ему через посредника было поручено осуществление диверсии.

У задержанного изъят мобильный телефон со свидетельствами его сотрудничества со страной-агрессором.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Задержанному сообщено о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

  • 19 мая 2023 года СБУ заявила, что в Черновцах задержала российского агента, который шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности и пограничников.
  • 23 мая в Черкассах СБУ задержала агента ГРУ, который собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агент ФСБДонецкая областьсбугосизменаподозрениедиверсияукраинск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 