Данілов впевнений, що рішення підірвати ГЕС ухвалювалось безпосередньо в Кремлі

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що рішення щодо підриву Каховської гідроелекстростанції ухвалювали безпосередньо в Кремлі. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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"О 02:50 сьогодні відбувся терористичний акт з боку РФ, яка ухвалила рішення, і, я думаю, це рішення приймали безпосередньо в Москві, – підірвати Каховську станцію. Це було ними зроблено, на превеликий жаль, і почалася процедура руйнації дамби", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що цей теракт зумовлений тим, що росіяни не мають змоги захопити Україну воєнним шляхом. Підірвавши ГЕС, окупанти сподівались запобігти контрнаступу Сил оборони на півдні, сказав він.

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Данілов також зазначив, що станом на вечір 6 червня понад 1500 людей були евакуйовані. Частина населення відмовляється виїжджати. За прогнозами, критичним буде завтрашній ранок, а після цього вже можна буде спостерігати уповільнення витікання води.

Коментуючи ризики для Запорізької АЕС на тлі підриву Каховської ГЕС, Данілов сказав, що на засіданні РНБО це питання обговорювалось, і була заслухана доповідь директора Енергоатому Петра Котіна.

"Щодо охолодження реакторів на території Запорізької АЕС, там є подвійний-потрійний захист. Ми не бачимо на сьогоднішній день загрози, яка стосується саме охолодження. Води там більш ніж достатньо, є своя система, яка забезпечує це", – наголосив Данілов.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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