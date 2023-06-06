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Данилов уверен, что решение подорвать ГЭС принималось непосредственно в Кремле

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 22:02
Данилов уверен, что решение подорвать ГЭС принималось непосредственно в Кремле - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что решение о подрыве Каховской гидроэлектростанции принималось непосредственно в Кремле. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"В 02:50 сегодня состоялся террористический акт со стороны РФ, которая приняла решение, и, я думаю, это решение принимали непосредственно в Москве, – взорвать Каховскую станцию. Это было ими сделано, к большому сожалению, и началась процедура разрушения дамбы", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что этот теракт обусловлен тем, что у россиян нет возможности захватить Украину военным путем. Взорвав ГЭС, оккупанты надеялись предотвратить контрнаступление Сил обороны на юге, сказал он.

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Данилов также отметил, что по состоянию на вечер 6 июня более 1500 человек были эвакуированы. Часть населения отказывается выезжать. По прогнозам, критическим будет завтрашнее утро, а после этого уже можно будет наблюдать замедление утечки воды.

Комментируя риски для Запорожской АЭС на фоне подрыва Каховской ГЭС, Данилов сказал, что на заседании СНБО этот вопрос обсуждался, и был заслушан доклад директора Энергоатома Петра Котина.

"Что касается охлаждения реакторов на территории Запорожской АЭС, там есть двойная-тройная защита. Мы не видим на сегодняшний день угрозы, что касается именно охлаждения. Воды там предостаточно, есть своя система, которая обеспечивает это", – подчеркнул Данилов.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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Оксана Житнюк
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