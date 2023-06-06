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Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: Мы не оставим этого и поможем Украине

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 23:04
Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: Мы не оставим этого и поможем Украине - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами, пообещав поддерживать Украину. Об этом он сообщил во время общения с журналистами 6 июня, передает Голос Америки.

Ему задали вопрос о том, что он может сказать России по поводу подрыва Каховской ГЭС.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", — ответил Байден.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон видел сообщения о том, что Россия "несет ответственность" за подрыв дамбы Каховской ГЭС. Он отметил, что россияне незаконно оккупировали станцию еще в 2022 году и продолжают контролировать ее. 

"Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты", — сказал Кирби.

Канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС.

  • 20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
  • Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.
  • 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.
  • Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

Читайте также: Каховскую ГЭС взорвали оккупанты из 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ – СНБО

Дмитрий Гриниченко
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