Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: Мы не оставим этого и поможем Украине

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами, пообещав поддерживать Украину. Об этом он сообщил во время общения с журналистами 6 июня, передает Голос Америки.

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Ему задали вопрос о том, что он может сказать России по поводу подрыва Каховской ГЭС.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", — ответил Байден.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон видел сообщения о том, что Россия "несет ответственность" за подрыв дамбы Каховской ГЭС. Он отметил, что россияне незаконно оккупировали станцию еще в 2022 году и продолжают контролировать ее.

"Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты", — сказал Кирби.

Канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС.

20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

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