Ізраїль вважає, що саме Росія підірвала Каховську ГЕС, підтримуємо Україну — глава МЗС країни
08.06.2023, 06:14
Елі Коен (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що його країна вважає, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує газета Maariv.
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За його словами, за оцінкою Ізраїлю, саме Росія підірвала греблю Каховської ГЕС.
Він наголосив, що його країна розглядає можливість надання гуманітарної допомоги.
"Ми підтримуємо цілісність України", — сказав Коен.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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