Ізраїль вважає, що саме Росія підірвала Каховську ГЕС, підтримуємо Україну — глава МЗС країни

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що його країна вважає, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує газета Maariv.

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За його словами, за оцінкою Ізраїлю, саме Росія підірвала греблю Каховської ГЕС.

Він наголосив, що його країна розглядає можливість надання гуманітарної допомоги.

"Ми підтримуємо цілісність України", — сказав Коен.

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