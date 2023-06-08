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Ізраїль вважає, що саме Росія підірвала Каховську ГЕС, підтримуємо Україну — глава МЗС країни

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 06:14
Ізраїль вважає, що саме Росія підірвала Каховську ГЕС, підтримуємо Україну — глава МЗС країни - Фото
Елі Коен (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що його країна вважає, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує газета Maariv.

За його словами, за оцінкою Ізраїлю, саме Росія підірвала греблю Каховської ГЕС.

Він наголосив, що його країна розглядає можливість надання гуманітарної допомоги.

"Ми підтримуємо цілісність України", — сказав Коен.

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Дмитро Гриниченко
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