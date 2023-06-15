Третя окрема танкова "Залізна" бригада ЗСУ показала один з епізодів бойової роботи по позиціях російських окупантів. У кадрі бойові машини Сил оборони прямим наведенням знищують висотні цілі ворога.

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Противник облаштував вогневі позиції та спостережний пункт на колишньому елеваторі у невказаному населеному пункті в окупації.

Танкісти пишуть, що такі позиції регулярно знищуються, але загарбники "вперто облаштовують їх знову і знову", оскільки висотна споруда дозволяє контролювати місцевість навколо.

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Танки ЗСУ відпрацювали по елеватору і, кинувши дими в поле для маскування, без втрат пішли: "За танками полюють московитські дрони та артилерія, але в цьому поєдинку наші вийшли переможцями. Смерть російським загарбникам!"

Ще один танкіст ЗСУ (немає даних, з якої бригади) звернувся з нецензурною лексикою до тилових співгромадян, які "втомилися дома":

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