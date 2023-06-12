Російські пропагандисти розповсюдили відео нібито знищення українського танка баражувальним боєприпасом "Ланцет". У 54 окремій механізованій бригаді кажуть, що росіяни поцілили у дерев'яний макет.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Видавати невдачі за перемогу – це лакмусовий папірець для визначення росіянина. Цього разу нічого не вдалось – ні знищити танк, ні переконати адекватних глядачів. Публікуємо відео, де чітко показано, що саме сталось з танком", – йдеться у повідомленні.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

Дивіться також: Український танк штурмує позицію росіян у лісосмузі на Времівському виступі – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.