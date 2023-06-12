Российские пропагандисты распространили видео якобы уничтожения украинского танка барражирующим боеприпасом "Ланцет". В 54-й отдельной механизированной бригаде говорят, что россияне попали в деревянный макет.

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"Выдавать неудачи за победу – это лакмусовая бумажка для определения россиянина. На этот раз ничего не удалось – ни уничтожить танк, ни убедить адекватных зрителей. Публикуем видео, где четко показано, что именно произошло с танком", – говорится в сообщении.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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