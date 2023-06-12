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Украинский танк штурмует позицию россиян в лесополосе на Времевском выступе – видео видео

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12.06.2023, 14:54
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Аэроразведка 37-й отдельной бригады морской пехоты показала с дрона, как боевая машина 4-й отдельной танковой бригады им. гетмана Выговского штурмует позиции российских оккупантов в лесопосадке на Новоселковском направлении, одном из направлений удара Сил обороны.

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Танк переезжает посадку и ведет огонь по позиции захватчиков в перпендикулярной посадке. Там начинается детонация боеприпасов.

События разворачиваются на южном фронте, когда – информации нет. Вероятно, это запись за 9–11 июня.

OSINT-канал WarArchive определил, что на видео – якобы локация между Старомайорским и Новодонецким в Донецкой области неподалеку от границы Запорожской области.

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10 июня 2023 года президент Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

11 июня батальон Арей сообщил об освобождении села Нескучного в Волновахском районе. МО вечером подтвердило деоккупацию Благодатного и Макаровки, и сообщило о продвижение до 1,5 км.

Утром 12 июня Запорожская отдельная бригада ТрО сообщила об освобождении Новодаровки в Гуляйпольском районе Запорожской области. Оккупанты подорвали дамбу в районе этого села. Днем сообщено об освобождении Сторожевого на границе Донецкой и Запорожской областей.

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Евгений Пилипенко
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