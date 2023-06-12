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Российский оккупант отстреливался, но все равно "поймал" дрон Goida в окопе – видео 18+

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 12:57
Российский оккупант отстреливался, но все равно

Аэроразведка и пилоты дронов-камикадзе из батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали результативное выполнение одного из заданий: уничтожение личного состава российских оккупантов в окопе.

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Судя по закадровым голоcам, оператор FPV-дрона серии Goida – девушка, штурман ориентирует и направляет ее подсказками.

FPV-дрон делает вираж и залетает в окоп. Судя по последнему кадру с его камеры, удар пришелся в голову захватчика.

Позднее на видео выжившие оккупанты смотрят вниз в окоп, где ничего не видно; вероятно, на раненого подельника. В какой-то момент один из них выстреливает в окоп, – куда, неясно.

Смотрите видео: Взрыв беспилотника в Воронеже. Кремль признал – дрон "уронила" на дом российская РЭБ

Евгений Пилипенко
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54 бригададронБПЛАк-2дрон-камикадзеFPV
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