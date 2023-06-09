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Взрыв беспилотника в Воронеже. Кремль признал – дрон "уронила" российский РЭБ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 12:37
Беспилотник врезался в дом в Воронеже (Фото из соцсетей)
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В российском Воронеже около 11:00 произошел взрыв. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что речь идет о беспилотнике, который врезался в жилой дом после того, как его пытались "заглушить" системой радиоэлектронной борьбы.

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В российских СМИ гадают, куда мог лететь БПЛА, который российская армия сбила на жилой дом. Версии: 

- ГУ МВД Воронежской области в 300 метрах от сбитого дрона;
– аэродром "Балтимор" в пяти километрах;
– Воронежский авиазавод в пяти километрах.

Фото из соцсетей

Местные жители предполагают, что дрон летел в сторону авиационного завода.

Фото из соцсетей

По версии прокремлевских медиа и российских силовых структур, его начали глушить установкой РЭБ, дрон "повело" и он сбился с курса. Дмитрий Песков, спикер российского диктатора Владимира Путина, подтвердил, что дрон "сбили".

Фото из соцсетей

Очевидцы сообщают, что беспилотник якобы летел на высоте 200 метров и был серого цвета.

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Милана Головань
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