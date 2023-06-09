В российском Воронеже около 11:00 произошел взрыв. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что речь идет о беспилотнике, который врезался в жилой дом после того, как его пытались "заглушить" системой радиоэлектронной борьбы.
В российских СМИ гадают, куда мог лететь БПЛА, который российская армия сбила на жилой дом. Версии:
- ГУ МВД Воронежской области в 300 метрах от сбитого дрона;
– аэродром "Балтимор" в пяти километрах;
– Воронежский авиазавод в пяти километрах.
Местные жители предполагают, что дрон летел в сторону авиационного завода.
По версии прокремлевских медиа и российских силовых структур, его начали глушить установкой РЭБ, дрон "повело" и он сбился с курса. Дмитрий Песков, спикер российского диктатора Владимира Путина, подтвердил, что дрон "сбили".
Очевидцы сообщают, что беспилотник якобы летел на высоте 200 метров и был серого цвета.
- 30 мая 2023 года Москву атаковали беспилотники.
Смотрите также: "Хотелось бы жить спокойно". Что жители Москвы говорили после атаки дронов
Комментарии