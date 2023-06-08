После налета неизвестных беспилотников в конце мая часть опрошенных жителей Москвы сомневаются, что следующая атака будет отбита противовоздушной обороной армии России; многие из респондентов говорят, что появился страх или обеспокоенность. Это следует из опроса жителей столицы РФ от авторов канала 1420 в YouTube.

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Утром 30 мая дроны атаковали Москву и пригород. В МО РФ признали налет восьми БПЛА, но в российских соцсетях пишут почти о 30.

Опрошенные люди использовали такие выражения в ответах на вопрос, какие у них чувства после атаки:

→ "Это очень страшно";

→ "все что угодно может дальше произойти";

→ "ошеломление, не думал, что такое может произойти";

→ "это ужасно";

→ "непонятно, чьи это беспилотники";

→ "не сказать, что удивился";

→ "надеюсь, какого-то глобального ухудшения не произойдет";

→ "думаю, что нам пора сильно забеспокоиться, а то мы жили как-то, как будто ничего не происходит";

→ "война! Мы на них — они на нас, какая тут может быть реакция?";

→ "у нас мирный район и хотелось бы жить спокойно";

→ "могут и ракеты пустить [против нас]";

→ "все обеспокоены";

→ "страх появился".

В мае 2023 года 15 дней (17 атак) Киев был под ударом ракет и дронов РФ.

29 мая начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне "пожалеют" об этом. На следующий день в Москву прилетели дроны.

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