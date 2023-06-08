Після нальоту невідомих безпілотників наприкінці травня частина опитаних мешканців Москви сумніваються, що наступна атака буде відбита протиповітряною обороною армії Росії; багато хто з респондентів каже, що з'явився страх чи стурбованість. Це випливає з опитування жителів столиці РФ від авторів каналу 1420 у YouTube.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Вранці 30 травня дрони атакували Москву та передмістя. У МО РФ визнали наліт восьми БПЛА, але у російських соцмережах пишуть майже про 30.

Опитані люди використовували такі висловлювання у відповідях на запитання, які почуття після атаки:

→ "Это очень страшно";

→ "все что угодно может дальше произойти";

→ "ошеломление, не думал, что такое может произойти";

→ "это ужасно";

→ "непонятно, чьи это беспилотники";

→ "не сказать, что удивился";

→ "надеюсь, какого-то глобального ухудшения не произойдет";

→ "думаю, что нам пора сильно забеспокоиться, а то мы жили как-то, как будто ничего не происходит";

→ "война! Мы на них — они на нас, какая тут может быть реакция?";

→ "у нас мирный район и хотелось бы жить спокойно";

→ "могут и ракеты пустить [против нас]";

→ "все обеспокоены";

→ "страх появился".

У травні 2023 року 15 днів (17 атак) Київ був під ударом ракет та дронів РФ.

29 травня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни "пошкодують" про це. Наступного дня у Москву прилетіли дрони.

Читайте також: Війна на Рубльовці. Як удар безпілотниками по Москві загрожує російській еліті

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.