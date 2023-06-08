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"Хотелось бы жить спокойно". Що жителі Москви говорили після атаки дронів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 10:49
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Після нальоту невідомих безпілотників наприкінці травня частина опитаних мешканців Москви сумніваються, що наступна атака буде відбита протиповітряною обороною армії Росії; багато хто з респондентів каже, що з'явився страх чи стурбованість. Це випливає з опитування жителів столиці РФ від авторів каналу 1420 у YouTube.

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Вранці 30 травня дрони атакували Москву та передмістя. У МО РФ визнали наліт восьми БПЛА, але у російських соцмережах пишуть майже про 30.

Опитані люди використовували такі висловлювання у відповідях на запитання, які почуття після атаки:

→ "Это очень страшно";
→ "все что угодно может дальше произойти";
→ "ошеломление, не думал, что такое может произойти";
→ "это ужасно";
→ "непонятно, чьи это беспилотники";
→ "не сказать, что удивился";
→ "надеюсь, какого-то глобального ухудшения не произойдет";
→ "думаю, что нам пора сильно забеспокоиться, а то мы жили как-то, как будто ничего не происходит";
→ "война! Мы на них — они на нас, какая тут может быть реакция?";
→ "у нас мирный район и хотелось бы жить спокойно";
→ "могут и ракеты пустить [против нас]";
→ "все обеспокоены";
→ "страх появился".

Читайте також: Війна на Рубльовці. Як удар безпілотниками по Москві загрожує російській еліті

Євген Пилипенко
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москваБПЛАдронопитуваннябеспілотникдрон-камікадзе1420
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