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Вибух безпілотника у Воронежі. Кремль визнав – дрон на будинок "спустив" російський РЕБ: відео видео

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 12:37
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У російському Воронежі близько 11:00 стався вибух. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що йдеться про безпілотник, який врізався у житловий будинок після того, як його намагалися "заглушити" системою радіоелектронної боротьби.

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У російських ЗМІ гадають, куди міг летіти БПЛА, який російська армія збила на житловий будинок. Версії:

— ГУ МВС Воронезької області за 300 метрів від збиття дрона;
— аеродром "Балтімор" за п'ять кілометрів;
— Воронезький авіазавод у п'яти кілометрах.

Фото з соцмереж

Місцеві мешканці припускають, що дрон летів у бік авіаційного заводу.

Фото з соцмереж

За версією прокремлівських медіа та російських силових структур, його почали глушити пристроєм РЕБ, дрон "повело" і він збився зі шляху. Дмитро Пєсков, спікер російського диктатора Володимира Путіна, підтвердив, що дрон "збили".

Фото з соцмереж

Очевидці повідомляють, що безпілотник нібито летів на висоті 200 метрів та був сірого кольору.

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Мілана Головань
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