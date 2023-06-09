У російському Воронежі близько 11:00 стався вибух. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що йдеться про безпілотник, який врізався у житловий будинок після того, як його намагалися "заглушити" системою радіоелектронної боротьби.
У російських ЗМІ гадають, куди міг летіти БПЛА, який російська армія збила на житловий будинок. Версії:
— ГУ МВС Воронезької області за 300 метрів від збиття дрона;
— аеродром "Балтімор" за п'ять кілометрів;
— Воронезький авіазавод у п'яти кілометрах.
Місцеві мешканці припускають, що дрон летів у бік авіаційного заводу.
За версією прокремлівських медіа та російських силових структур, його почали глушити пристроєм РЕБ, дрон "повело" і він збився зі шляху. Дмитро Пєсков, спікер російського диктатора Володимира Путіна, підтвердив, що дрон "збили".
Очевидці повідомляють, що безпілотник нібито летів на висоті 200 метрів та був сірого кольору.
- 30 травня 2023 року Москву атакували безпілотники.
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