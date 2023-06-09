У російському Воронежі близько 11:00 стався вибух. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що йдеться про безпілотник, який врізався у житловий будинок після того, як його намагалися "заглушити" системою радіоелектронної боротьби.

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У російських ЗМІ гадають, куди міг летіти БПЛА, який російська армія збила на житловий будинок. Версії:

— ГУ МВС Воронезької області за 300 метрів від збиття дрона;

— аеродром "Балтімор" за п'ять кілометрів;

— Воронезький авіазавод у п'яти кілометрах.

Місцеві мешканці припускають, що дрон летів у бік авіаційного заводу.

За версією прокремлівських медіа та російських силових структур, його почали глушити пристроєм РЕБ, дрон "повело" і він збився зі шляху. Дмитро Пєсков, спікер російського диктатора Володимира Путіна, підтвердив, що дрон "збили".

Очевидці повідомляють, що безпілотник нібито летів на висоті 200 метрів та був сірого кольору.

30 травня 2023 року Москву атакували безпілотники.

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