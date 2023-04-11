Группа аэроразведки К2 из 54-й отдельной механизированной бригады показала уничтожение российского миномета вместе с боекомплектом. Ролик опубликован в Telegram военнослужащих.
Для этого миномета российские оккупанты "подвезли два КамАЗа боеприпасов", уточнили бойцы.
Они добавили, что помимо уничтожения орудия и мин к нему поврежден грузовик противника.
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Боец с позывным "Чорний" из 3-го мехбата 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показал в Telegram ночную работу украинской артиллерии, которую при помощи оснащенного тепловизором дрона DJI Mavic 3T корректирует аэроразведка.
Bakhmut, UAF's nightwork.— uarwellian (@uarwellian) April 11, 2023
(c) https://t.co/ytNyOb5C7p pic.twitter.com/wGUp3lsFc0
Ролик – нарезка из нескольких эпизодов с эффективными ударами по личному составу российских оккупантов, как по штурмовым группам, так и по местам их расположения.
"Наша работа в комбинации артиллерии и Mavic 3T. Окрестности Бахмута", – лаконично подписано видео. Дата и точные локации не указаны.
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Волонтерская Telegram-группа Region22UA, которая сотрудничает с группой аэроразведки "Курта" из 28-й бригады, опубликовала видео с камеры дрона-камикадзе: беспилотник догоняет "Урал" российских оккупантов и бьет по его кабине. Грузовик загорается.
OSINT-группы в соцсетях подтвердили, что локация на видео – это Днепряны, западный пригород временно оккупированной Новой Каховки.
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