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Для чего нужны "ночные мавики": видео работы артиллерии ВСУ под Бахмутом. И еще два ролика видео

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 13:37
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

Группа аэроразведки К2 из 54-й отдельной механизированной бригады показала уничтожение российского миномета вместе с боекомплектом. Ролик опубликован в Telegram военнослужащих.

Для этого миномета российские оккупанты "подвезли два КамАЗа боеприпасов", уточнили бойцы.

Они добавили, что помимо уничтожения орудия и мин к нему поврежден грузовик противника.

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Боец с позывным "Чорний" из 3-го мехбата 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показал в Telegram ночную работу украинской артиллерии, которую при помощи оснащенного тепловизором дрона DJI Mavic 3T корректирует аэроразведка.

Ролик – нарезка из нескольких эпизодов с эффективными ударами по личному составу российских оккупантов, как по штурмовым группам, так и по местам их расположения.

"Наша работа в комбинации артиллерии и Mavic 3T. Окрестности Бахмута", – лаконично подписано видео. Дата и точные локации не указаны.

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Волонтерская Telegram-группа Region22UA, которая сотрудничает с группой аэроразведки "Курта" из 28-й бригады, опубликовала видео с камеры дрона-камикадзе: беспилотник догоняет "Урал" российских оккупантов и бьет по его кабине. Грузовик загорается.

OSINT-группы в соцсетях подтвердили, что локация на видео – это Днепряны, западный пригород временно оккупированной Новой Каховки.

Євген Пилипенко
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54 бригадавойнаартиллерияпотери93 бригада28 бригадаMavic
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