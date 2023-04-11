Группа аэроразведки К2 из 54-й отдельной механизированной бригады показала уничтожение российского миномета вместе с боекомплектом. Ролик опубликован в Telegram военнослужащих.

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Для этого миномета российские оккупанты "подвезли два КамАЗа боеприпасов", уточнили бойцы.

Они добавили, что помимо уничтожения орудия и мин к нему поврежден грузовик противника.

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Боец с позывным "Чорний" из 3-го мехбата 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показал в Telegram ночную работу украинской артиллерии, которую при помощи оснащенного тепловизором дрона DJI Mavic 3T корректирует аэроразведка.

Ролик – нарезка из нескольких эпизодов с эффективными ударами по личному составу российских оккупантов, как по штурмовым группам, так и по местам их расположения.

"Наша работа в комбинации артиллерии и Mavic 3T. Окрестности Бахмута", – лаконично подписано видео. Дата и точные локации не указаны.

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Волонтерская Telegram-группа Region22UA, которая сотрудничает с группой аэроразведки "Курта" из 28-й бригады, опубликовала видео с камеры дрона-камикадзе: беспилотник догоняет "Урал" российских оккупантов и бьет по его кабине. Грузовик загорается.



OSINT-группы в соцсетях подтвердили, что локация на видео – это Днепряны, западный пригород временно оккупированной Новой Каховки.

10 апреля 2023 года, как написали российские СМИ, неизвестный беспилотник со взрывчаткой атаковал аэропорт Белгорода.

Днем 11 апреля россияне нанесли авиаудары из Су-35 по Гуляйполю и Орехову, за день до этого атаковали беспилотником лодку с гражданскими в Херсонской области.

Євген Пилипенко

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