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10.04.2023, 15:19

Россия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фото

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Россия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фото
Россия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фото
Россия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фотоРоссия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фото

Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Авдеевке, уничтожив многоквартирный дом. Людей в нем не было. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня город подвергся очередному авиаудару – уничтожена еще одна многоэтажка. К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались", – сообщил глава ОВА.

Он подчеркнул, что россияне превратили Авдеевку в "сплошные руины".

По словам Кириленко, всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек, и все они каждый день рискуют своей жизнью. Он призвал гражданских покинуть прифронтовые населенные пункты и подчеркнул, что ОВА поможет с эвакуацией.

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Теги: война, авдеевка, авиаудар
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