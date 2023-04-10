Россия уничтожила авиаударом многоэтажку в Авдеевке. Людей там не было – фото

Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Авдеевке, уничтожив многоквартирный дом. Людей в нем не было. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Сегодня город подвергся очередному авиаудару – уничтожена еще одна многоэтажка. К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались", – сообщил глава ОВА.

Он подчеркнул, что россияне превратили Авдеевку в "сплошные руины".

По словам Кириленко, всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек, и все они каждый день рискуют своей жизнью. Он призвал гражданских покинуть прифронтовые населенные пункты и подчеркнул, что ОВА поможет с эвакуацией.

Сегодня генерал Тарнавский сообщил, что российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, обстреливают город из артиллерии и наносят авиационных ударов.

На Авдеевском направлении ВСУ сегодня уничтожили российский вертолет Ми-24.

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