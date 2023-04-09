Авдеевка-Марьинка. Пленные РФ рассказали: их бросают на штурм среди ночи пьяные командиры

Российские военные, захваченные в плен Силами обороны, рассказывают, что на Марьинском и Авдеевском направлениях их без подготовки и под дулами автоматов бросают на штурм среди ночи нетрезвые командиры. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Россияне имеют переменный успех, но все позиции, которые оккупантам удается занять, в итоге отвоевываются обратно украинскими силами.

"Каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды. Пленные рассказывают, что в бой их отправляют не очень трезвые командиры – без всякой подготовки, без ничего, просто поднимают среди ночи личный состав и под дулами автоматов и пистолетов отправляют их штурмовать позиции", – рассказал Дмитрашковский.

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Он отметил, что за сутки россияне атаковали на этом направлении 28 раз. В дневное время они применяли БТР и танки, а в ночное время атаки производились искоючительно пехотными группами армии РФ.

Ранее Дмитрашковский сообщал, что за неделю россияне потеряли на Авдеевском и Бахмутском направлениях около 4000 оккупантов, и теперь РФ планирует отправить на Донбасс такое же количество военных РФ, которые сейчас находятся в Беларуси.

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Оксана Житнюк

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