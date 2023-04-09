"Окоп-рекордсмен", много мин и 113 БТГр. В ВСУ рассказали о действиях РФ под Запорожьем

В Запорожской области у россиян появился "окоп-рекордсмен", они активно минируют местность и сосредоточили на этом направлении 113 батальонно-тактических групп. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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7 апреля Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках Sentinel-2, что одна из линий обороны россиян на временно оккупированной территории Запорожской области непрерывно простирается на расстояние более 70 км.

По словам Дмитрашковского, "окоп-рекордсмен" появился из-за страха россиян перед предстоящим контрнаступлением украинских сил.

"Именно поэтому они там так обустраивают свои позиции, строят фортификации. Досаднее всего, что они сейчас начали очень активно минировать территорию. Я даже не знаю, составляются ли карты минных полей, чтобы в случае чего потом можно было разминировать", – сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что на Запорожском направлении сейчас сосредоточено 113 российских БТГр, а на Донецком – 206.

Ранее Дмитрашковский сообщал, что за неделю россияне потеряли на Авдеевском и Бахмутском направлениях около 4000 оккупантов, и теперь РФ планирует отправить на Донбасс такое же количество военных РФ, которые сейчас находятся в Беларуси.

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Оксана Житнюк

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