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"Окоп-рекордсмен", много мин и 113 БТГр. В ВСУ рассказали о действиях РФ под Запорожьем

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 16:04
Российские оккупанты (Фото: EPA)

В Запорожской области у россиян появился "окоп-рекордсмен", они активно минируют местность и сосредоточили на этом направлении 113 батальонно-тактических групп. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

7 апреля Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках Sentinel-2, что одна из линий обороны россиян на временно оккупированной территории Запорожской области непрерывно простирается на расстояние более 70 км.

По словам Дмитрашковского, "окоп-рекордсмен" появился из-за страха россиян перед предстоящим контрнаступлением украинских сил.

"Окоп-рекордсмен", много мин и 113 БТГр. В ВСУ рассказали о действиях РФ под Запорожьем

"Именно поэтому они там так обустраивают свои позиции, строят фортификации. Досаднее всего, что они сейчас начали очень активно минировать территорию. Я даже не знаю, составляются ли карты минных полей, чтобы в случае чего потом можно было разминировать", – сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что на Запорожском направлении сейчас сосредоточено 113 российских БТГр, а на Донецком – 206.

  • Ранее Дмитрашковский сообщал, что за неделю россияне потеряли на Авдеевском и Бахмутском направлениях около 4000 оккупантов, и теперь РФ планирует отправить на Донбасс такое же количество военных РФ, которые сейчас находятся в Беларуси.

Читайте также: Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть жертвы – фото разрушений

Оксана Житнюк
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война Запорожье алексей дмитрашковский
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