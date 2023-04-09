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Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть жертвы – фото разрушений

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 08:11
Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть жертвы – фото разрушений - Фото
Фото: мэрия Запорожья

Российская армия ночью 9 апреля нанесла ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Две ракеты попали в частный сектор города, разрушив жилой дом и повредив окна и кровлю в других домах по соседству.

"В настоящее время известно, что погибли два человека – мужчина и ребенок 2012 года рождения, который ушел из жизни в карете скорой помощи. Разбор завалов продолжается – по предварительной информации, в доме проживало три человека. Также одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку доврачебная помощь оказана на месте", – рассказал Куртев.

Глава Запорожской обладминистрации Юрий Малашко сообщил, что проживавшую в доме женщину удалось спасти из-под завалов.

Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть жертвы – фото разрушений

Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть жертвы – фото разрушений

Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть жертвы – фото разрушений

Улица отключена от газа и электричества.

Андрій Водяний
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