Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть жертвы – фото разрушений
09.04.2023, 08:11
Фото: мэрия Запорожья
Российская армия ночью 9 апреля нанесла ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Две ракеты попали в частный сектор города, разрушив жилой дом и повредив окна и кровлю в других домах по соседству.
"В настоящее время известно, что погибли два человека – мужчина и ребенок 2012 года рождения, который ушел из жизни в карете скорой помощи. Разбор завалов продолжается – по предварительной информации, в доме проживало три человека. Также одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку доврачебная помощь оказана на месте", – рассказал Куртев.
Глава Запорожской обладминистрации Юрий Малашко сообщил, что проживавшую в доме женщину удалось спасти из-под завалов.
Улица отключена от газа и электричества.
- 31 марта россияне трижды обстреливали Запорожье: после полуночи, утром и днем.
- В тот же день россияне ударили ракетой по запорожскому кладбищу, также повреждены десятки домов.
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