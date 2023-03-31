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31.03.2023, 17:58

Появились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищу

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Появились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищу
Появились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищу
Появились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищуПоявились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищу

Днем 31 марта россияне ударили ракетой по запорожскому кладбищу, также повреждены десятки домов. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"Сегодня российские террористы снова атаковали Запорожье прямо средь бела дня. На этот раз основной удар на себя приняли наши предки – вражеская ракета попала на территорию одного из городских кладбищ", – говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали люди и ближайшие дома частного сектора. За медицинской помощью обратились двое мужчин. У них легкие повреждения, от госпитализации отказались.

Повреждены 55 частных домов, четыре из них имеют значительные разрушения. В остальных домах повреждены окна, двери, кровли, сообщил Куртев.

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Теги: Запорожье, кладбище, обстрел, война, ракетный удар
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