В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.
Первый взрыв прогремел в 00:12, второй – в 00:14. После этого в городе была объявлена воздушная тревога.
Запорожская областная военная администрация в 00:15 призвала оставаться в укрытиях и не делать фото и видео попаданий или работы украинских сил противовоздушной обороны.
По состоянию на 00:22 воздушная тревога объявлена не только в Запорожской области. В ряде областей она длится уже более двух часов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".
Одновременно с запуском дроном поздно вечером 30 марта Россия также ударила по Харькову, зафиксировано минимум шесть прилетов. Предварительно, РФ била из комплексов С-300.
Россия регулярно обстреливает Запорожье и область, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, потому воздушные тревоги, как правило, включать заранее не успевают.
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