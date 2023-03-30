В Украину залетело до десятка российских "шахедов"
Воздушные тревоги, объявленные в некоторых областях поздно вечером 30 марта, связаны с российскими "шахедами", залетевшими на территорию Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
По словам Игната, россияне запустили "примерно до десятка" дронов-камикадзе иранского производство с северного направления.
Киевская областная военная администрация в 22:02 предупредила об угрозе атаки дронов и призвала людей находиться в укрытиях.
Одновременно с запуском "шахедом" россияне обстреливают Харьков и область с территории Белгородской области РФ. Местные власти сообщают о минимум шести прилетах. По предварительным данным, армия РФ бьет из комплексов С-300.
Карта тревог по состоянию на 23:10:
В 23:22 Киевская ОВА подчеркнула, что опасность не миновала, и призвала киевлян оставаться в укрытиях.
- В ночь на 28 марта российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Тогда Силы противовоздушной обороны сбили 12 "шахедов" и один беспилотник-разведчик.
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