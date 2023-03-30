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В Украину залетело до десятка российских "шахедов"

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 23:15
В Украину залетело до десятка российских
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

Воздушные тревоги, объявленные в некоторых областях поздно вечером 30 марта, связаны с российскими "шахедами", залетевшими на территорию Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По словам Игната, россияне запустили "примерно до десятка" дронов-камикадзе иранского производство с северного направления.

Киевская областная военная администрация в 22:02 предупредила об угрозе атаки дронов и призвала людей находиться в укрытиях.

Одновременно с запуском "шахедом" россияне обстреливают Харьков и область с территории Белгородской области РФ. Местные власти сообщают о минимум шести прилетах. По предварительным данным, армия РФ бьет из комплексов С-300.

Карта тревог по состоянию на 23:10:

В Украину залетело до десятка российских "шахедов"

В 23:22 Киевская ОВА подчеркнула, что опасность не миновала, и призвала киевлян оставаться в укрытиях.

  • В ночь на 28 марта  российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Тогда Силы противовоздушной обороны сбили 12 "шахедов" и один беспилотник-разведчик.
Оксана Житнюк
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