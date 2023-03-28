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Ночью Россия атаковала дронами и авиабомбами. Силы ПВО сбили 12 "шахедов" – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 06:05
Ночью Россия атаковала дронами и авиабомбами. Силы ПВО сбили 12
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: Wikipedia)

Ночью 27 марта российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Силы противовоздушной обороны сбили 12 "шахедов" и один беспилотник-разведчик. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, атака "шахедов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.

Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами (УАБ).

В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две УАБ.

Силы и средства Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА "Гранат-4".

  • Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.
  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о нескольких сбитых БПЛА.
  • В Киеве прозвучали взрывы, в Святошинском районе горел магазин.
Наталія Медведєва
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воздушные силы дрон обстрел война
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