Ночью Россия атаковала дронами и авиабомбами. Силы ПВО сбили 12 "шахедов" – Воздушные силы

Ночью 27 марта российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Силы противовоздушной обороны сбили 12 "шахедов" и один беспилотник-разведчик. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, атака "шахедов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.

Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами (УАБ).

В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две УАБ.

Силы и средства Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА "Гранат-4".

Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о нескольких сбитых БПЛА.

В Киеве прозвучали взрывы, в Святошинском районе горел магазин.

Наталія Медведєва

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