UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия атакует дронами. Уже есть сбитые "шахеды" в Киевской и Днепропетровской областях

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 23:23
Россия атакует дронами. Уже есть сбитые
Юрий Игнат (скриншот видео)

Несколько "шахедов" в ходе сегодняшней российской атаки уже сбиты в Киевской области. Также, по предварительной информации, есть поражения дронов в Днепропетровской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Есть уже определенные результаты. Несколько "шахедов" уничтожено в Киевской области... В Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбития", – сказал он.

  • Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
БПЛА Юрий Игнат шахед
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 