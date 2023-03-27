Россия атакует дронами. Уже есть сбитые "шахеды" в Киевской и Днепропетровской областях

Несколько "шахедов" в ходе сегодняшней российской атаки уже сбиты в Киевской области. Также, по предварительной информации, есть поражения дронов в Днепропетровской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Есть уже определенные результаты. Несколько "шахедов" уничтожено в Киевской области... В Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбития", – сказал он.

Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.

Вадим Ребрина

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