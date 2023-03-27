В Днепре раздались взрывы, в Киевской области работает ПВО
27.03.2023, 22:34
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)
Поздно вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов, сообщил источник LIGA.net в городе. Также Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.
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Источник LIGA.net сообщил, что в Днепре раздались звуки двух взрывов. В 22:21 глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал днепрян не игнорировать тревогу.
Сообщение Киевской ОВА в 22:27: "В Киевской области работает ПВО! Обезопасьте себя и близких – не оставляйте укрытий".
Карта тревог по состоянию на 22:35:
ДОПОЛНЕНО В 23:07. Киевская ОВА сообщила, что опасность в регионе сохраняется, и призвала не игнорировать тревогу и не фиксировать на фото и видео работу украинских защитников.
Карта тревог покраснела еще больше:
- Утром 27 марта армия РФ обстреляла Славянск Донецкой области: погибли два человека, десятки раненых.
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