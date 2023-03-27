Славянск. Россияне нанесли удар по жилому кварталу
27.03.2023, 11:33
Славянск (скриншот с видео до 24.02.2022)
Армия страны-террориста России утром 27 марта обстреляла Славянск Донецкой области. Об этом сообщает источник LIGA.net в городе, "прилет" подтверждают в соцсетях местные жители.
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Обстрел произошел примерно в 10:30 утра.
В пабликах врага выкладывают фото с горящими автомобилями и поврежденными зданиями. Пока нельзя подтвердить или опровергнуть, что эти снимки – из этого эпизода или откуда-то еще.
Пока нет данных, какой тип вооружения применили оккупанты: ракетную, ствольную или реактивную артиллерию.
На момент выхода новости официальных сообщений об обстреле не было. Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.
- 27 марта 2023 года командующий Сухопутными войсками Сырский сообщил, что снова посетил район Бахмута и принял ряд мер для решения проблемных вопросов обороны города.
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