Славянск. Россияне нанесли удар по жилому кварталу

Армия страны-террориста России утром 27 марта обстреляла Славянск Донецкой области. Об этом сообщает источник LIGA.net в городе, "прилет" подтверждают в соцсетях местные жители.

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Обстрел произошел примерно в 10:30 утра.

В пабликах врага выкладывают фото с горящими автомобилями и поврежденными зданиями. Пока нельзя подтвердить или опровергнуть, что эти снимки – из этого эпизода или откуда-то еще.

Пока нет данных, какой тип вооружения применили оккупанты: ракетную, ствольную или реактивную артиллерию.

На момент выхода новости официальных сообщений об обстреле не было. Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

27 марта 2023 года командующий Сухопутными войсками Сырский сообщил, что снова посетил район Бахмута и принял ряд мер для решения проблемных вопросов обороны города.

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Євген Пилипенко

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