Россия атакует дронами. В Киеве раздаются взрывы, в Святошинском районе горит магазин
27.03.2023, 23:52
В Киеве раздалось несколько взрывов.
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Telegram-каналы пишут о взрывах на Виноградаре и в Гостомеле Киевской области.
На момент выпуска новости взрывы продолжают периодически раздаваться.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место.
"В Святошинском районе горит помещение магазина. Информацию о потерпевших уточняем", – написал мэр.
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