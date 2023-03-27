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Россия атакует дронами. В Киеве раздаются взрывы, в Святошинском районе горит магазин

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 23:52

В Киеве раздалось несколько взрывов. 

Telegram-каналы пишут о взрывах на Виноградаре и в Гостомеле Киевской области.

На момент выпуска новости взрывы продолжают периодически раздаваться.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место.

"В Святошинском районе горит помещение магазина. Информацию о потерпевших уточняем", – написал мэр.

новость дополняется

Вадим Ребрина
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киев
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