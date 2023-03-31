Россияне нанесли серию ударов по Запорожью из РСЗО. Есть разрушения, возник пожар

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Российские оккупанты снова нанесли удары по Запорожью утром 31 марта, жителей предупредили об угрозе новых обстрелов днем. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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В ОВА заявили, что утром россияне атаковали областной центр. Из какого вооружения наносился удар, не уточняется.

О разрушениях и пострадавших пока неизвестно.

"Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", — сказано в сообщении.

ОБНОВЛЕНО в 07:19. ОВА сообщила, что РФ нанесла серию ударов по Запорожью и пригороду из реактивных систем залпового огня.

Разрушены гражданские сооружения, возник пожар в частном доме, повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших, работают спасатели.

Россия регулярно обстреливает Запорожье и область, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов.

Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, потому воздушные тревоги, как правило, включать заранее не успевают.

В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва.

Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".

сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов". Одновременно с запуском дронов поздно вечером 30 марта Россия также ударила по Харькову, зафиксировано минимум шесть прилетов. Предварительно, РФ била из комплексов С-300.

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Дмитро Гриниченко

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