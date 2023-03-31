Россияне нанесли серию ударов по Запорожью из РСЗО. Есть разрушения, возник пожар
Российские оккупанты снова нанесли удары по Запорожью утром 31 марта, жителей предупредили об угрозе новых обстрелов днем. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
В ОВА заявили, что утром россияне атаковали областной центр. Из какого вооружения наносился удар, не уточняется.
О разрушениях и пострадавших пока неизвестно.
"Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", — сказано в сообщении.
ОБНОВЛЕНО в 07:19. ОВА сообщила, что РФ нанесла серию ударов по Запорожью и пригороду из реактивных систем залпового огня.
Разрушены гражданские сооружения, возник пожар в частном доме, повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших, работают спасатели.
Россия регулярно обстреливает Запорожье и область, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов.
Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, потому воздушные тревоги, как правило, включать заранее не успевают.
- В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва.
- Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".
- Одновременно с запуском дронов поздно вечером 30 марта Россия также ударила по Харькову, зафиксировано минимум шесть прилетов. Предварительно, РФ била из комплексов С-300.
Читайте также: Ударом по Запорожью Россия "могла сознательно бить по гражданским" – Белый дом
Комментарии