Ударом по Запорожью Россия "могла сознательно бить по гражданским" – Белый дом

В Вашингтоне считают, что ракетный удар России по жилому массиву в Запорожье "определенно напоминает" предыдущие аналогичные атаки и может быть сознательным действием. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в разговоре с CNN.

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"Это, безусловно, может быть прицельным ударом по гражданским", – сказал Кирби.

Он отметил, что для России "привычно нацеливаться на гражданскую инфраструктуру" и пренебрегать безопасностью мирных жителей. При этом Кирби добавил, что у США пока нет подробной информации конкретно об этом ударе.

Кирби также подтвердил, что США ускоряют поставку Украине ЗРК Patriot и танков Abrams. При этом он отметил, что политика администрации США в отношении передачи Украине истребителей F-16 не изменилась.

Администрация США по-прежнему "не видит никаких признаков" того, что Китай начал снабжать Россию оружием или принял подобное решение, сказал Кирби.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма.

20 марта Энтони Блинкен заявил, что визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о намерениях Китая предоставить "дипломатическое прикрытие" жестокости, совершенной Россией в Украине.

Сергій Бережний

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