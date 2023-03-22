Ударом по Запорожью Россия "могла сознательно бить по гражданским" – Белый дом
В Вашингтоне считают, что ракетный удар России по жилому массиву в Запорожье "определенно напоминает" предыдущие аналогичные атаки и может быть сознательным действием. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в разговоре с CNN.
"Это, безусловно, может быть прицельным ударом по гражданским", – сказал Кирби.
Он отметил, что для России "привычно нацеливаться на гражданскую инфраструктуру" и пренебрегать безопасностью мирных жителей. При этом Кирби добавил, что у США пока нет подробной информации конкретно об этом ударе.
Кирби также подтвердил, что США ускоряют поставку Украине ЗРК Patriot и танков Abrams. При этом он отметил, что политика администрации США в отношении передачи Украине истребителей F-16 не изменилась.
Администрация США по-прежнему "не видит никаких признаков" того, что Китай начал снабжать Россию оружием или принял подобное решение, сказал Кирби.
- 19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.
- В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма.
- 20 марта Энтони Блинкен заявил, что визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о намерениях Китая предоставить "дипломатическое прикрытие" жестокости, совершенной Россией в Украине.
Комментарии