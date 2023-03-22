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Ударом по Запорожью Россия "могла сознательно бить по гражданским" – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 20:02
Ударом по Запорожью Россия
Джон Кирби (фото – ЕРА)

В Вашингтоне считают, что ракетный удар России по жилому массиву в Запорожье "определенно напоминает" предыдущие аналогичные атаки и может быть сознательным действием. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в разговоре с CNN.

"Это, безусловно, может быть прицельным ударом по гражданским", – сказал Кирби.

Он отметил, что для России "привычно нацеливаться на гражданскую инфраструктуру" и пренебрегать безопасностью мирных жителей. При этом Кирби добавил, что у США пока нет подробной информации конкретно об этом ударе.

Кирби также подтвердил, что США ускоряют поставку Украине ЗРК Patriot и танков Abrams. При этом он отметил, что политика администрации США в отношении передачи Украине истребителей F-16 не изменилась.

Администрация США по-прежнему "не видит никаких признаков" того, что Китай начал снабжать Россию оружием или принял подобное решение, сказал Кирби.

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Сергій Бережний
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