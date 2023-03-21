Системы Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось — Пентагон

Системы противоракетной обороны Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем первоначально планировалось. В ближайшие дни группа из 65 украинских военных завершит обучение работе с системами в Форт-Силле, штат Оклахома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

После этого украинские военные отправятся в Европу для дополнительной подготовки на двух системах Patriot, которые будут переброшены в Украину в ближайшие недели, сказали чиновники.

По их словам, американские инструкторы в Форт-Силле, где 65 украинцев проходят обучение с 15 января, смогли значительно ускорить время прохождения курса благодаря базовым знаниям украинцев о системах противовоздушной обороны.

"Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся. Благодаря их обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий им было легче — хотя никогда не было легко — понять концепции эксплуатации и обслуживания системы Patriot", – сказал бригадный генерал Шейн Морган.

Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за восемь недель.

Также США видят возможность ускорить поставки танков Abrams Украине и уже работают над этим.

Читайте также: Разбор | США дают Украине Patriot: чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.