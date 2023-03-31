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В Запорожье прозвучал взрыв, объявлена тревога. Власти призывают не выходить из укрытий

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 13:11
В Запорожье прозвучал взрыв, объявлена тревога. Власти призывают не выходить из укрытий - Фото
Запорожье (Фото: скриншот с видео)

В Запорожье прозвучал взрыв, местные власти призвали жителей не выходить из укрытий. Об ударе по городу сообщили два источника LIGA.net в областном центре.

По их словам, около 13:00 в Запорожье прозвучал взрыв. В 12:49 в регионе была объявлена воздушная тревога.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев просит срочно идти в укрытия и быть там до отбоя. 

В Запорожской областной военной администрации призвали сохранять информационную тишину, не выкладывать фото и видео последствий возможных прилетов. 

"Не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — сказано в сообщении.

  • В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва.
  • Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".
  • Одновременно с запуском дронов поздно вечером 30 марта Россия также ударила по Харькову, зафиксировано минимум шесть прилетов. Предварительно, РФ била из комплексов С-300.

Читайте также: Россияне нанесли серию ударов по Запорожью из РСЗО. Есть разрушения, возник пожар

Дмитро Гриниченко
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