В Запорожье прозвучал взрыв, объявлена тревога. Власти призывают не выходить из укрытий

В Запорожье прозвучал взрыв, местные власти призвали жителей не выходить из укрытий. Об ударе по городу сообщили два источника LIGA.net в областном центре.

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По их словам, около 13:00 в Запорожье прозвучал взрыв. В 12:49 в регионе была объявлена воздушная тревога.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев просит срочно идти в укрытия и быть там до отбоя.

В Запорожской областной военной администрации призвали сохранять информационную тишину, не выкладывать фото и видео последствий возможных прилетов.

"Не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — сказано в сообщении.

В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва.

Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".

сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов". Одновременно с запуском дронов поздно вечером 30 марта Россия также ударила по Харькову, зафиксировано минимум шесть прилетов. Предварительно, РФ била из комплексов С-300.

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Дмитро Гриниченко

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