Россияне идут в наступление в Бахмуте под страхом быть расстрелянными своими – Минобороны
Сейчас оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях, а Бахмут пытаются захватить как заключенные из российской террористической организации Группа Вагнера, так и профессиональные подразделения армии РФ – они идут в наступление под страхом расстрела. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она подчеркнула, что хоть сегодняшние официальные сводки похожи на вчерашние, но на самом деле за ними стоят активные действия украинских защитников и круглосуточная работа штабов.
"Действительно, эпицентром боевых действий остается восток. Там продолжаются наступательные действия врага на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском", – отметила Маляр.
Она подчеркнула, что россиянам не удается достичь цели на Лиманском направлении и, несмотря на горячие бои, действия врага так же безуспешны на Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Наши воины отбивают десятки атак в сутки. Враг не оставляет цели захватить Бахмут. Использует для этого не только заключенных Вагнера, но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", – отметила Маляр.
Она заверила, что с украинской стороны ситуация полностью контролируема, и командование непрерывно проводит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения.
- Спикер Восточной группировки войск Череватый после фейка Пригожина о "взятии Бахмута" заявил, что тот "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах".
- В сегодняшней вечерней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают штурмовать районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ВСУ отбили более 40 атак за день.
Читайте также: Зеленский: В случае угрозы окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное – люди
Комментарии