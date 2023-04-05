Россияне идут в наступление в Бахмуте под страхом быть расстрелянными своими – Минобороны

Сейчас оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях, а Бахмут пытаются захватить как заключенные из российской террористической организации Группа Вагнера, так и профессиональные подразделения армии РФ – они идут в наступление под страхом расстрела. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она подчеркнула, что хоть сегодняшние официальные сводки похожи на вчерашние, но на самом деле за ними стоят активные действия украинских защитников и круглосуточная работа штабов.

"Действительно, эпицентром боевых действий остается восток. Там продолжаются наступательные действия врага на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что россиянам не удается достичь цели на Лиманском направлении и, несмотря на горячие бои, действия врага так же безуспешны на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Наши воины отбивают десятки атак в сутки. Враг не оставляет цели захватить Бахмут. Использует для этого не только заключенных Вагнера, но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", – отметила Маляр.

Она заверила, что с украинской стороны ситуация полностью контролируема, и командование непрерывно проводит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения.

Спикер Восточной группировки войск Череватый после фейка Пригожина о "взятии Бахмута" заявил, что тот "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах".

В сегодняшней вечерней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают штурмовать районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ВСУ отбили более 40 атак за день.

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Оксана Житнюк

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