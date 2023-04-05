Генштаб: РФ штурмует Бахмут и фланги, Авдеевку и Марьинку, отбито более 40 атак — карта
Российские оккупанты продолжают штурмовать районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 40 атак за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что в направлении Лимана враг безуспешно атаковал в районах Невского и Серебрянского лесничества.
Россияне продолжают пытаться полностью захватить Бахмут, идут штурмы города, также РФ атаковала вблизи Богдановки и Ивановского (северный и южный фланг) — на данном участке ВСУ отбили около 15 атак.
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В районе Донецка противник пытался наступать вблизи Новокалинового, Авдеевки и Марьинки.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Пригожин "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах".
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
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