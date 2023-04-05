UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: РФ штурмует Бахмут и фланги, Авдеевку и Марьинку, отбито более 40 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 19:12
Генштаб: РФ штурмует Бахмут и фланги, Авдеевку и Марьинку, отбито более 40 атак — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают штурмовать районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 40 атак за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Лимана враг безуспешно атаковал в районах Невского и Серебрянского лесничества.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Россияне продолжают пытаться полностью захватить Бахмут, идут штурмы города, также РФ атаковала вблизи Богдановки и Ивановского (северный и южный фланг) — на данном участке ВСУ отбили около 15 атак. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

В районе Донецка противник пытался наступать вблизи Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, две позиции противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы. 

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Пригожин "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах". 

Читайте также: ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс авдеевка Марьинка бахмут генштаб Кременная
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 