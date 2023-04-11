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Россияне нанесли авиаудары истребителями Су-35 по Гуляйполю и Орехову — ОП

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 12:12
Россияне нанесли авиаудары истребителями Су-35 по Гуляйполю и Орехову — ОП - Фото
Истребители Су-35 (Фото: EPA)

Российские оккупанты нанесли авиационные удары по Орехову и Гуляйполю Запорожской области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, удары наносились истребителями Су-35.

Орехов и Гуляйполе расположены на линии фронта в Запорожской области.

В последнее время противник использует Су-35 для нанесения ударов управляемыми авиабомбами.

Ермак отметил, что потери в результате атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что оккупанты впервые использовали против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. УАБы летят на десятки километров, россияне их применяют до 20 штук в сутки.

  • Утром 22 марта в Запорожье раздались взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу, было попадание в жилые многоквартирные дома.
  • В результате очередной ракетной атаки по Запорожью один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Трое в тяжелом состоянии.
  • Днем 31 марта россияне ударили ракетой по запорожскому кладбищу, также повреждены десятки домов.

Читайте также: Россия обстреляла Запорожье из ОТРК "Искандер М", повреждены более 80 домов

Дмитро Гриниченко
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