ВСУ: Планирующие авиабомбы РФ летят на десятки километров, их применяют до 20 штук в сутки
04.04.2023, 09:29
Истребитель Су-35 (Фото: ресурс оккупантов)
Новые планирующие бомбы России применяются до 20 штук в сутки по всей линии фронта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
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По его словам, никакого затишья в воздухе нет, авиация врага продолжает регулярно бить по Украине.
Он повторил, что россияне начали применять планирующие бомбы, которые летят на десятки километров — приблизительно до 70 км.
"Враг применяет 10-15, до 20 бомб за день по всей линии фронта с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО. К сожалению, нам нечем пока реагировать, для этого нужны Patriot и западные истребители", — сказал Игнат.
Ранее сообщалось, что оккупанты впервые использовали против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг.
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