Воздушные силы: Украина была атакована 17 БПЛА Shahed-136. ПВО сбила 14 штук, есть прилеты
04.04.2023, 06:11
Работа ПВО (Фото: скриншот с видео)
В ночь на 4 апреля российские оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона уничтожила 17 БПЛА. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что противник направил иранские беспилотники Shahed-136/131 с южного направления.
В общей сложности было зафиксировано до 17 пусков, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря.
Украинские воины из воздушного командования "Юг" уничтожили 14 "шахедов".
Ранее сообщалось о работе ПВО и прилетах в Одессе, это подтверждали местные власти.
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