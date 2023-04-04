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Воздушные силы: Украина была атакована 17 БПЛА Shahed-136. ПВО сбила 14 штук, есть прилеты

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 06:11
Воздушные силы: Украина была атакована 17 БПЛА Shahed-136. ПВО сбила 14 штук, есть прилеты - Фото
Работа ПВО (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 4 апреля российские оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона уничтожила 17 БПЛА. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что противник направил иранские беспилотники Shahed-136/131 с южного направления.
В общей сложности было зафиксировано до 17 пусков, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря. 

Украинские воины из воздушного командования "Юг" уничтожили 14 "шахедов". 

Ранее сообщалось о работе ПВО и прилетах в Одессе, это подтверждали местные власти.

Читайте также: Россия будет менять основные цели своих ракет и дронов с энергетических на военные – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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