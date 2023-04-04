Взрывы в Одессе: россияне атакуют иранскими дронами
04.04.2023, 01:28
Одесса с дрона (иллюстративный скриншот)
Российские террористы ночью 4 апреля атаковали Одессу и область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Об этом сообщили LIGA.net три местных источника.
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Незадолго до взрывов (неизвестно, связаны они с "прилетами" или ударами систем противовоздушной обороны) местные жители слышали "мопеды" – характерные для этого типа беспилотников звуки двигателя внутреннего сгорания.
Один из источников написал, что "по соседству фигачит ПВО, уже раз 10 громыхнуло".
Воздушную тревогу включили уже после первых взрывов (~01:14) – в 01:23.
Официальных сообщений об атаке и ее отражении нет; вероятно, они появятся уже утром.
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