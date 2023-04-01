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Вчера Россия обстреляла Запорожье из ОТРК "Искандер М", пострадало более 80 домов

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 12:25
Вчера Россия обстреляла Запорожье из ОТРК
Последствия ракетного удара Росси по Запорожью 31 марта (Фото: Telegram Анатолия Куртева)

Вчера, 31 марта, Россия обстреляла Запорожье из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М", пострадали более 80 домов. Об этом сообщают Military media center и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Как отмечается, в Запорожье в результате ракетного удара с применением ОТРК "Искандер-М" ранены два человека.

По данным Куртева, на сегодня известно о 82 пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки домах частного сектора.

"Четыре из них имеют значительные разрушения, у других выбиты окна, двери, повреждены кровли", – сообщил секретарь горсовета.

Наталія Медведєва
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Запорожье ракетный удар война
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